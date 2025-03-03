ЦБ Швейцарії отримав рекордний прибуток у 80,7 млрд франків у 2024 році

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Швейцарський національний банк (SNB) отримав за підсумками 2024 року рекордний прибуток у розмірі 80,7 млрд франків ($89,5 млрд), повідомляють у звітності ЦБ.

Попередній максимум був зафіксований у 2017 році і становив 54 млрд франків. У 2023 році SNB отримав збиток у 3,2 млрд франків.

Минулого року SNB зафіксував прибуток у 67,3 млрд франків за позиціями в іноземній валюті та збиток приблизно в 7,4 млрд франків за позиціями в нацвалюті, йдеться в повідомленні центробанку. Процентні та дивідендні надходження становили 11,4 млрд франків і 3,1 млрд франків відповідно, операційні витрати - 0,4 млрд франків.

Вартість золота на балансі ЦБ зросла на 21,2 млрд франків. На кінець грудня дорогоцінний метал коштував 76,011 тис. франків за кілограм, що на 36,7% перевищило його ціну роком раніше. Тим часом обсяг золота не змінився - 1,04 тис. тонн.

Банк розподілить дивіденди в розмірі 15 франків на акцію, що відповідає встановленому законодавством країни максимальному рівню. Також ЦБ перерахує в сукупності 3 млрд франків до федерального бюджету Швейцарії (третина з цієї суми) і бюджетів кантонів (частина, що залишилася).

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