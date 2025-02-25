Для понад 10 млн громадян пенсії підвищаться на 11,5% в результаті індексації з 1 березня – Шмигаль

Мінімальний розмін підвищення пенсій в результаті індексації з 1 березня становитиме 100 грн, а максимальний – 1,5 тис. грн, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"З 1 березня проводимо індексацію пенсій. Для понад 10 млн громадян пенсії підвищаться на 11,5%. Мінімальний розмір підвищення пенсій становитиме не менше 100 грн. І щоб справедливо розподілити фінансовий ресурс та підвищити саме найменші пенсії, впроваджуємо максимальний розмір індексації — до 1500 грн.", - написав Шмигаль в телеграм-каналі по результатам засідання уряду у вівторок.