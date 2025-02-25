Держдеп США оголосив про запровадження санкції щодо організацій і суден, пов'язаних із нафтохімією Ірану

США запровадили санкції проти фізичних, юридичних осіб і суден, пов'язаних із нафтохімічною промисловістю Ірану і транспортуванням іранської нафти, повідомив Держдеп.

"Держдепартамент і Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) запроваджують санкції проти організацій і суден через їхню причетність до нафтової та нафтохімічної промисловості Ірану", - йдеться в опублікованій на сайті відомства заяві представника Держдепу Теммі Брюс.

Під санкції підпадають 22 людини та 13 суден транспортних компаній із Суринаму, Індії, Китаю, Малайзії, які Держдеп називає "мережею посередників", що беруть участь у "навантаженні та доставці іранської нафти покупцям в Азії".

"Нинішні санкції є першим кроком у реалізації кампанії президента Трампа з чинення максимального тиску на режим Ірану", - наголосила Брюс.

Раніше президент Трамп підписав указ, що передбачає відновлення політики максимального тиску на Іран. Трамп заявив, що не має наміру доводити справу до збройного протистояння з Іраном і хотів би укласти з Тегераном угоду щодо іранської ядерної проблеми, щоб уникнути конфронтації.