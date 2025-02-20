Економіка

17:46 20.02.2025

Обмеження е/е для промспоживачів у п’ятницю триватимуть з 6:00 до 20:00 – "Укренерго"

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Обмеження е/е для промспоживачів у п’ятницю триватимуть з 6:00 до 20:00 – "Укренерго"

НЕК "Укренерго" у п’ятницю застосовуватиме обмеження потужності промисловості та бізнесу в цілому 14 годин: з 6 до 20, що на 2 години менше, ніж було анонсовано на четвер.

"Завтра, 21 лютого, буде застосовуно обмеження потужності для промисловості та бізнесу з 06:00 до 20:00. Відключення побутових споживачів наразі не прогнозується", – йдеться в повідомленні НЕК в телеграм.

Як повідомлялося, у четвер промспоживачів мали обмежувати з 05:00 до 21:00.

Причина тимчасового запровадження обмежень – пошкодження енергооб’єктів внаслідок російських ракетно-дронових атак, наголошує "Укренерго".

Вона зазначає, що енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання, а в графіках обмежень можливі зміни.

Як раніше пояснювали в НЕК, обмеження потужності промисловості та бізнесу означає її зменшення до того чи іншого рівня.

Теги: #обмеження #електроенергія

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