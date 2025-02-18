Кабмін направив понад 1,5 млрд грн на підтримку в безпечному стані укриття ЧАЕС - Шмигаль

Кабінет міністрів України направив понад 1,5 млрд грн на підтримку в безпечному стані укриття Чорнобильської АЕС, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Сьогодні Уряд спрямовує понад 1,5 млрд грн на підтримку в безпечному стані укриття ЧАЕС", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

Прем'єр відзначив, що порівняно з 2024 роком фінансування збільшується на 139 млн грн.

Також він розповів, що після російської дронової атаки на укриття Чорнобильської АЕС радіаційна загроза відсутня і тривають роботи з ліквідації наслідків.

Як повідомлялося, внаслідок удару російського безпілотника вранці 14 лютого по НБК "Укриття" над енергоблоком №4 ЧАЕС і пожежі, що виникла, пошкоджено цілісність зовнішньої оболонки НБК та обладнання в гаражі технічного обслуговування кранів.

Генеральний директор Міжнародного агентства по атомній енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі 15 лютого заявив, що рівень радіації на об'єкті не змінився, незважаючи на значні пошкодження, що було підтверджено власними вимірюваннями команди МАГАТЕ.