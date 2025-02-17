ВВП України у січні зріс на 1,5% за рахунок будівництва, переробної галузі та внутрішньої торгівлі

Валовий внутрішній продукт (ВВП) України у січні зріс на 1,5%, цьому посприяла будівельна галузь, переробна промисловість, а також внутрішня торгівля, повідомляється на сайті Міністерства економіки.

"Уповільнення темпів зростання економіки у січні відбулося через зменшення активності експортерів. Але високе бюджетне фінансування компенсувало тимчасове падіння обсягів експорту товарів. Ключовими факторами зростання стали відновлення пошкодженої критичної інфраструктури, проведення капітальної реконструкції та ремонту доріг на аварійних ділянках, будівництво житла", - цитує відомство першого заступника міністра економіки Сергія Соболєва.

Згідно з його словами, високими також лишались закупівлі вітчизняної продукції сектору ОПК, що стимулювало збільшення виробництва у машинобудуванні.

Наголошується, що в сільському господарстві спостерігається зниження виробництва тваринницької продукції через збільшення собівартості її виробництва. Крім того, зафіксовано падіння у видобувній галузі та на транспорті.

Основними причинами таких змін Мінекономіки вважає зупинку роботи шахт у Донецькій області, які розміщені на лінії зіткнення. Також спостерігались збої у постачанні електроенергії через масовані ракетні атаки.

В міністерстві нагадали, що у грудні 2024 року зростання ВВП оцінювалося на рівні 1,7%. Прогноз зростання ВВП, закладений до бюджету 2025 року, становить 2,7% за рік.

Як повідомлялося, Світовий банк (СБ) в опублікованих 17 січня "Глобальних економічних перспективах" погіршив прогноз зростання ВВП України у 2025 році до 2% з 6,5% у червневому звіті, проте поліпшив його на 2026 рік до 7% з 5,1%.

Свої прогнози змінив також і Національний банк України. З огляду на безпекові ризики та складну ситуацію на ринку праці, НБУ знизив прогноз зростання реального ВВП на 2025 рік до 3,6%.