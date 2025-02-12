Інтерфакс-Україна
Економіка
15:34 12.02.2025

Ліміт 150 тис. грн на перекази за перші два дні використали 2 тис. клієнтів ПриватБанку

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Ліміт 150 тис. грн на перекази за перші два дні використали 2 тис. клієнтів ПриватБанку

Місячний ліміт операцій у 150 тис. грн, введений банками з 1 лютого згідно із меморандумом "Про забезпечення прозорості функціонування ринку банківських платіжних послуг", у найбільшому в країні ПриватБанку у перші два дні з його запровадження використали 2 тис. клієнтів, повідомив член правління банку з питань комплаєнсу Антон Разумний.

"За перші два дні впровадження обмежень 2 тис. клієнтів ПриватБанку вже вперлися в ліміт від 150 тис. грн. Тобто … розповсюдження доволі велике", – сказав він на брифінгу в Києві.

Разумний уточнив, що з початку лютого пройшло тільки 11 днів, тому повний аналіз робити ще зарано, і банк спостерігає за ситуацією.

"Ми більше в очікуванні скарг і роботи з клієнтами: надання інформації, розуміння їх потреб, розуміння їх фінансової спроможності для того, щоб встановити їм правильні ліміти, які будуть відповідати інформації, яку банк про них має", – пояснив член правління.

Згідно із презентацією банку, він оцінює свою активну клієнтську базу за підсумком 2024 року в 18,32 млн фізосіб і 910 тис. бізнес-клієнтів. Кількість користувачів мобільним застосунком банку "Приват24" становила 13,76 млн осіб.

Разумний нагадав, що коли з 1 жовтня 2024 року ліміт у 150 тис. грн ввів Національний банк України, але лише на P2P перекази, приблизно 80% трафіку переказів пішло з P2P на перекази за реквізити IBAN.

"Меморандум (підписаний банками) спрямований на те, щоб це компенсувати, тому що, вочевидь, стало зрозуміло всім, що тільки (обмеження) P2P ніяк не забороняє цієї діяльності (дропів – ІФ-У), тому що під кожною карткою є рахунок", – пояснив банкір.

В той же час він підкреслив, що із урахуванням загальної кількості клієнтів ПриватБанку динаміка переказів, яка фіксується у лютому, не викликає великого занепокоєння.

"Ми дивимося, активно слідкуємо, як буде змінюватися ринок, що будуть робити ті люди, які активно використовували фізичних осіб для діяльності, проти якої спрямовані заходи обмеження у 150 тис. грн, які були впроваджені восени Національним банком та (з 1 лютого 2025 року) меморандумом, який підтримали більшість банків. Працюємо разом з бізнесом, працюємо з регуляторами, наскільки це можливо в сенсі обміну інформації ", – відзначив Разумний.

За його словами, скарг поки небагато. Як вважає банкір, 150 тис. грн на місяць для пересічного громадянина – це доволі велика сума для фізичних переказів, і більшість клієнтів не відчують таких обмежень, тому що необмежені операції з готівкою, необмежені операції в торгівельній мережі.

Як повідомлялося, на момент запровадження обмежень з 1 лютого меморандум підписали 44 банки з 62 на ринку, а також дві фінкомпанії - NovaPay і RozetkaPay.

Документ передбачає запровадження уніфікованих ринкових практик і підходів до належної перевірки клієнтів і моніторингу їхніх фінансових операцій, зокрема запроваджує місячний ліміт операцій для клієнтів із високим рівнем ризику, які не мають підтверджених доходів, 50 тис. грн із 1 лютого 2025 року.

Для клієнтів із середнім і низьким рівнем ризику ліміт встановлюють у розмірі 150 тис. грн на місяць із 1 лютого і знижують до 100 тис. грн із 1 червня.

Йдеться не тільки про перекази з картки на картку - P2P-операції, які Нацбанк України вже обмежив 150 тис. грн на місяць в одному банку, а й про всі операції з поточних рахунків на користь фізичних осіб, зокрема на iBAN.

Теги: #ліміт #приватбанк #антон_разумний

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