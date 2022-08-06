Економіка

11:37 06.08.2022

НБУ скасував ліміт на розрахунки фізосіб-волонтерів за гривневими платіжними картками за кордоном

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НБУ скасував ліміт на розрахунки фізосіб-волонтерів за гривневими платіжними картками за кордоном

Національний банк України (НБУ) дозволив банкам не застосовувати ліміт на розрахунки фізосіб-волонтерів за гривневими платіжними картками за кордоном для купівлі товарів військового призначення, повідомила пресслужба регулятора в суботу.

Відповідні зміни ухвалені постановою Правління НБУ №172 від 5 серпня, оприлюдненою на сайті Центробанку і більшість положень якої набули чинності з 6 серпня.

Зазначені обмеження не будуть діяти за дотримання одночасно низки вимог. Зокрема, операції за рахунком волонтера повинні бути типовими для операцій, які здійснювалися за його рахунками до 21 липня 2022 року і перевищували еквівалент 100 тис.грн на місяць.

Також має бути подано до банку листа від держоргану або військової частини про співпрацю з волонтером та замовлення товарів відповідного призначення, якщо сума такої операції перевищує еквівалент 400 тис.грн на місяць.

Крім того, вимагається надання орієнтовної вартості товару і термінів виконання замовлення та інформування волонтером банку про збір коштів з метою оплати продукції.

Згідно з постановою, до списку товарів, які можуть купувати волонтери-фізособи, належать рації, бронежилети, каски, шоломи, військова і тактична форма, військове і тактичне взуття, захисний одяг, оптичні прилади для стеження, безпілотні літальні апарати, спальні мішки, каремати і засоби для надання медичної допомоги.

НБУ наголосив, що з метою запобігання використанню відповідного рішення регулятора для недотримання наявних обмежень визначається, що наявність у банку інформації з відкритих джерел щодо недобросовісної практики діяльності фізособи може бути підставою для відмови банком надалі проводити такі операції в обсязі, що перевищує ліміт в 100 тис. грн на місяць (в еквіваленті).

Також Національний банк вносить рації до переліку товарів військового призначення, для придбання яких громадяни мають можливість купувати валюту та переказувати її за кордон у межах щомісячного ліміту 400 тис. грн (в еквіваленті).

Крім цього, враховуючи потреби бізнесу, Нацбанк спростив валютні обмеження, зокрема використання корпоративних платіжних карток.

Постанова також дозволяє банкам продавати інвалюту українським юрособам і фізособам-підприємцям із зарахуванням на рахунок клієнта в інвалюті для подальшого використання валюти на здійснення витрат за допомогою корпоративних платіжних карток за кордоном.

Зокрема, витрачати ці кошти можна на відрядження працівників за кордон виключно для оплати добових витрат у межах щоденного ліміту в розмірі EUR80 (в еквіваленті) на одного працівника, на проживання та транспортні витрати (з документальним підтвердженням розрахунку зазначених витрат).

Пресслужба нагадала, що розрахунки валютними картками можуть здійснюватися без обмежень.

Також визначено, що обмеження на здійснення розрахунків за кордоном у межах ліміту у 100 тис.грн (в еквіваленті) на місяць не поширюватиметься на клієнтів банку – юросіб, які здійснюють перевезення вантажів у міжнародних сполученнях на підставі документів, що надають право на здійснення відповідних перевезень.

Як повідомлялося, Національний банк 21 липня 2022 року встановив ліміт на розрахунки гривневими платіжними картками за кордоном.

Теги: #нбу #ліміт #волонтери

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