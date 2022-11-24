ПриватБанк збільшив ліміт на зняття готівки у своїх банкоматах для карток усіх банків до 20 тис. грн

Державний ПриватБанк (Київ) із 23 листопада збільшив ліміт на зняття готівки в банкоматах своєї мережі для іноземних карток і карток інших банків до 20 тис. грн за одну операцію раз на три години, повідомила пресслужба фінустанови в четвер.

"Збільшення лімітів на отримання готівки для карток всіх українських та закордонних банків дозволить клієнтам усіх банків за необхідності отримати доступ до готівкових коштів", - повідомив член правління ПриватБанку з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко, слова якого наводить пресслужба.

Він додав, що наразі в мережі ПриватБанку працюють понад 5 тис. банкоматів у всіх регіонах України.

Пресслужба банку уточнила агентству "Інтерфакс-Україна", що раніше ліміт на зняття готівки в банкоматах ПриватБанку за чужими та іноземними картками становив 10 тис. грн.