"Укрнафта" у 2025 р. планує дослідити 800 кв. км за допомогою 3D-сейсмічних технологій

ПАТ "Укрнафта" у 2025 році планує дослідити не менше 800 кв. км площ за допомогою 3D-сейсмічних технологій проти 600 кв. км, вивчених у 2024 році.

"За 2024 рік "Укрнафта" вивчила 600 квадратних кілометрів технологічної площі за допомогою 3D-сейсмічних технологій. Загалом, це вісім родовищ та площ компанії", - повідомляється у пресрелізі компанії у середу.

Востаннє подібні операції підприємство здійснювало більш ніж 10 років тому.

"Уся отримана інформація ляже в основу побудови цифрових геологічних моделей родовищ, а також стане базою для формування рішень на основі штучного інтелекту. Побудовані цифрові моделі родовищ дозволять чітко розуміти, де знаходиться ресурс та більш точно планувати нове пошуково-розвідувальне буріння", - зазначив директор "Укрнафти" Сергій Корецький.

Як додали у товаристві, польові фази 3D-досліджень проводились у складних умовах: працювали всі сезони, на височинах і у низинах річок та заболоченій місцевості. Зокрема, було реалізовано проєкт у складних гірських умовах: вперше в Україні за допомогою бездротової системи реєстрації даних.

Довідка:

"Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, є оператором національної мережі АЗС. У березні 2024 року компанія вступила в управління активами Glusco і загалом оперує 544 АЗК - 461 власних і 83 в управлінні.

Компанія реалізує комплексну програму відновлення діяльності та оновлення формату автозаправних станцій своєї мережі. З лютого 2023 року випускає власні паливні талони та картки "NAFTAКарта", що реалізуються юридичним і фізичним особам через ТОВ "Укрнафта-Постач".

Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція.

У листопаді 2022 року ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передачу державі частки корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, якою зараз управляє Міноборони.