НЕК "Укренерго" застосовуватиме обмеження е/е для промисловості та бізнесу

НЕК "Укренерго" у середу застосовуватиме обмеження потужності промисловості та бізнесу в цілому 10 годин на добу і в тих часових проміжках, як це відбувається й у вівторок.

"Завтра, 12 лютого, будуть застосовуватись обмеження потужності для промисловості та бізнесу з 07:00 до 11:00 та з 15:00 до 21:00. Відключення побутових споживачів наразі не прогнозується", – йдеться в повідомленні НЕК в Телеграм-каналі.

Причина тимчасового запровадження обмежень – пошкодження енергооб’єктів внаслідок російських ракетно-дронових атак, наголошує "Укренерго".

Як раніше пояснювали в НЕК, обмеження потужності промисловості та бізнесу означає її зменшення до того чи іншого рівня.