Інтерфакс-Україна
Економіка
16:02 11.02.2025

ЄК поки що не готова озвучити заходи ЄС у відповідь на американські мита на сталь і алюміній

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ЄК поки що не готова озвучити заходи ЄС у відповідь на американські мита на сталь і алюміній

У Єврокомісії (ЄК) поки що не коментують, які конкретні кроки буде здійснено для реалізації заяви глави ЄК Урсули фон дер Ляєн про відповідні заходи Брюсселя на мита, запроваджені президентом США Дональдом Трампом на імпортовані в країну сталь і алюміній.

"Був указ президента Трампа. Але наші американські колеги не оприлюднили деталей своїх заходів. Тобто, як і раніше, у цьому залишається невизначеність. Сьогодні ми не будемо про це висловлюватися", - заявив офіційний представник ЄК Олоф Жилл у вівторок на брифінгу в Брюсселі.

Він відповідав на запитання, в які терміни і у який спосіб вживатимуть відповідних заходів ЄС, обіцяних головою Єврокомісії.

Фон дер Ляєн раніше у вівторок поширила заяву, в якій назвала необґрунтованими запроваджені США мита на експорт сталі та алюмінію з Європи.

"Необґрунтовані мита щодо ЄС не залишаться без відповіді - вони викличуть жорсткі та співмірні заходи у відповідь. ЄС діятиме для захисту своїх економічних інтересів. Ми захистимо наших працівників, бізнес і споживачів", - йшлося в заяві глави ЄК.

Як повідомлялося, президент США підписав указ про запровадження додатково до наявних мита в розмірі 25% на всю імпортовану сталь і алюміній. "Нашій країні важливо мати сталь і алюміній, вироблені на нашій території. Йдеться про мита в 25% - без винятків, неважливо з яких країн", - сказав Трамп.

Теги: #сталь #мито #єс #сша

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