Інтерфакс-Україна
Економіка
15:30 11.02.2025

"Укрнафта" хоче впровадити близько 200 МВт відновлюваної енергії протягом 2 років – голова наглядової ради

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"Укрнафта" хоче впровадити близько 200 МВт відновлюваної енергії протягом 2 років – голова наглядової ради

ПАТ "Укрнафта", яке з допомогою Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) запланувало проєкти з генерації енергії з власного газу загальною потужністю до 370 МВт, додатково працює над залученням інвестицій для будівництва потужностей відновлюваної енергії, таких як сонячна та вітрова, повідомив голова наглядової ради Данкан Найтінгейл.

"Хочемо впровадити близько 200 МВт відновлюваної енергії протягом наступних двох років", – сказав він в бліцінтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Найтінгейл нагадав, що, згідно із домовленостями з ЄБРР, окрім кредитних коштів банк надає компанії грантову підтримку на декілька десятків мільйонів євро.

"Всі ці кошти будуть використані для будівництва газової генерації. На першому етапі ми плануємо побудувати близько 375 МВт нових енергетичних потужностей gas to power", – уточнив голова наглядової ради.

За його словами, початково план "Укрнафти" до 2028 року передбачає впровадження близько 1 ГВт нової електричної і теплової енергії, а також стореджів (для зберігання енергії – ІФ-У), що вимагатиме значних інвестицій.

"Кошти плануємо залучати від поточних донорів, національних та міжнародних банків, інвесторів. Головна задача – кошти компанії направляти на основну діяльність з підвищення видобутку вуглеводнів, а енергетичні проекти мають бути самодостатніми, в тому числі і щодо залучення фінансування", – підкреслив Найтінгейл.

Він подякував інвесторам, які нині підтримують "Укрнафту" на шляху до побудови газогенерації.

"Укрнафта" розуміє важливість традиційних джерел енергії, особливо в умовах воєнного стану. Водночас ми використовуємо газ як перехідне паливо для генерації електроенергії. Це дозволяє працювати над екологічно стійкими рішеннями на майбутнє", – підсумував голова наглядової ради.

Довідка:

"Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, є оператором національної мережі АЗС. У березні 2024 року компанія вступила в управління активами Glusco і загалом оперує 544 АЗК - 461 власних і 83 в управлінні.

Компанія реалізує комплексну програму відновлення діяльності та оновлення формату автозаправних станцій своєї мережі. З лютого 2023 року випускає власні паливні талони та картки "NAFTAКарта", що реалізуються юридичним і фізичним особам через ТОВ "Укрнафта-Постач".

Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція.

У листопаді 2022 року ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передачу державі частки корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, якою зараз управляє Міноборони.

Теги: #вде #енергетика #укрнафта

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