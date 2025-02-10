"ДТЕК" за тиждень повернув електроенергію майже 200 тис. абонентів у Дніпропетровській і Донецькій областях

За тиждень з 3 по 9 лютого енергетикам операторів системи розподілу (ОСР) "ДТЕК Мережі" вдалося повністю чи частково відновити електропостачання 57 населених пунктів і повернути світло в оселі майже 200 тис. родин Донецької та Дніпропетровської областей.

"Зокрема, на Донеччині з 3 по 9 лютого вдалося відновити світло для майже 192,5 тис. родин. З них понад 167 тис. – після ворожої атаки під вечір 8 лютого, коли було знеструмлено 38 населених пунктів, у тому числі міста Краматорськ, Слов’янськ, Костянтинівка та Дружківка", - повідомляють у пресрелізі енергохолдингу у понеділок.

Минулого тижня ворог атакував і Дніпропетровську область. Фахівці енергокомпанії відновили електрику у 5,8 тис. знеструмлювлених осель місцевих мешканців.

"З початку повномасштабного вторгнення ми повернули світло вже 17,1 млн родин Київщини, Дніпропетровщини, Одещини, Донеччини та міста Київ. В деяких населених пунктах, наближених до зони бойових дій, ми повертали світло вже десятки разів", – зазначила генеральна директорка "ДТЕК Мережі" Аліна Бондаренко.

"ДТЕК Мережі"розвиває бізнес з розподілу електроенергії та експлуатації електромереж у Києві, Київській, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях. ОСР компанії обслуговують 5,5 млн домогосподарств і 158 тис. підприємств.