Інтерфакс-Україна
Економіка
16:28 07.02.2025

При зміні умов торгівлі ЄС та України для української пшениці ймовірно доведеться шукати нові ринки – президент УЗА

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При зміні умов торгівлі ЄС та України для української пшениці ймовірно доведеться шукати нові ринки – президент УЗА

Якщо механізми експорту агропродукції до Европейського Союзу після завершення дії автономних торгівельних заходів (АТЗ) зміняться, то поставки пшениці на цей ринок можуть скоротитися з нинішніх 6 млн тонн до 1 млн тонн, повідомив у коментарі "Інтерфакс-Україна" президент Української зернової асоціації Микола Горбачов.

"Ми сподіваємось, що у сезоні-2024/2025 пшениці продамо в Європейський Союз десь близько 6 млн тонн. Є такі чутки, що з 6 червня 2025 року існують угоди, якщо не будуть задіяні ті самі механізми, то ми зможемо експортувати по квоті лише 1 млн тонн. Тоді для 5 млн тонн нам доведеться шукати інші ринки", - сказав він.

Водночас президент УЗА вказав на доволі конструктивну позицію Міністерства аграрної політики і продовольства та аграрних політиків, які намагаються знайти для української агропродукції нові ринки, з-поміж яких, зокрема, країни Африки. Тому навіть у разі введення Європейською Комісією обмежень, на думку Горбачова, український врожай буде повністю продано.

Говорячи про інші зернові культури, президент УЗА висловив упевненість, що їх обмеження не стосуватиметься.

"Поставки кукурудзи вже відрегульовано. Європа імпортує 20 млн тонн кукурудзи щорічно, з яких більше половини — це поставки української кукурудзи. Тому Європа, щоб вирощувати хамон і прошуто, потребує нашої кукурудзи. Її ніхто не замінить. Це (поставки з України – ІФ-У) найшвидший шлях отримання", - запевнив він.

Горбачов також вважає, що Європейський Союз не обмежуватиме закупівлю українських сої, шротів і соняшнику.

Президент УЗА зауважив, що остаточного рішення щодо зміни правил торгівлі Европейського Союзу з Україною наразі немає і переговорний процес триває.

Теги: #уза #пшениця

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