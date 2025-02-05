"Енергоатом" у 2024р збільшив виробіток е/е на 2% – до 53 млрд кВт*год

АТ "НАЕК "Енергоатом" у 2024 році виробило 53 млрд кВт*год електроенергії, що на 2% більше, ніж було згенеровано у 2023 році, і на 12% більше, ніж у 2022-му.

"Водночас компанія перевиконала план і спрямувала до енергосистеми на 1 млрд кВт*год більше", - повідомила НАЕК у середу.

Як зазначили в компанії, протягом опалювального сезону минулого року з січня по березень і з жовтня по грудень вироблялося від 5 до майже 6 млрд кВт*год щомісяця, а під час ремонтної кампанії у теплу пору року – від 3 до 4 млрд кВт*год на місяць.

"Минулого року "Енергоатом" продовжив практику зменшення загальної тривалості планових ремонтів енергоблоків, скоротивши їх ще на 59 діб. Ремонтну кампанію було сплановано таким чином, щоб у холодну пору року, зокрема й зараз, працювали всі дев'ять енергоблоків, які знаходяться на підконтрольній Україні території", - проінформували в НАЕК.

У 2024 році 116,3 млрд грн (без ПДВ) власних коштів, або 58% від свого чистого доходу, "Енергоатом" скерував на оплату ПСО, тобто на підтримку фіксованих тарифів на електроенергію для населення.

До бюджетів усіх рівнів минулого року компанія сплатила 28,8 млрд грн податкових платежів, що на 35% більше, ніж у 2023 році.

За словами в. о. голови правління "Енергоатом" Петра Котіна, незважаючи на втрату 45% атомної генерації через окупацію Запорізької АЕС та постійні атаки на об’єкти енергетичної інфраструктури, атомна енергогенерувальна компанія продовжує стабільно працювати, забезпечуючи понад 60% потреб країни в електроенергії.

Серед важливих факторів успішної роботи компанії торік в "Енергоатомі", зокрема, назвали повну відмову від російських запчастин і ядерного палива з відповідною заміною постачальників та переходом на американське паливо, результативне співробітництво НАЕК з американськими Westinghouse Electric і Holtec International, канадською Cameco та британською Urenco, а також понад дворічну успішну експлуатацію Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива, що дало можливість зекономити понад $200 млн.

"Позитивні результати діяльності "Енергоатому" у 2024 році, його колосальне беззаперечне значення для економіки та енергетичної безпеки держави, а також соціальної підтримки українців під час війни доводять високу ефективність роботи вітчизняної атомної генерації та необхідність її розвитку у довгостроковій перспективі", – зазначив Котін.