Інтерфакс-Україна
Економіка
17:30 04.02.2025

Обхід нафтового прайс-кепу щороку приносить РФ $10 млрд - уповноважений президента з питань санкційної політики

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Обхід нафтового прайс-кепу щороку приносить РФ $10 млрд - уповноважений президента з питань санкційної політики

Російська Федерація щороку отримує $10 млрд шляхом обходу встановленої цінової стелі на продаж нафти $60 за барель (діє з 5 грудня 2022 року) додатково до значного експортного виторгу за енергоносії, повідомив уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк.

"Лише обхід прайс-кепу з використанням цих танкерів приносить Росії не менш як $10 млрд щороку, і це не беручи до уваги її шалені прибутки від експорту енергоносіїв", - сказав він в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, продовження боротьби з обходом РФ санкцій є першопріоритетним питанням.

"Ми бачимо тут багато успіхів останнім часом, як з боку європейських країн, так і з боку США, зокрема останній потужний санкційний пакет", - зазначив Власюк.

Він припустив, що результати від санкційних обмежень, які Штати запровадили 10 січня 2025 року, будуть вже наприкінці лютого.

За інформацією уповноваженого, кількість підсанкційних суден російського "тіньового флоту"  після введення вищезгаданого пакету санкцій США зросла до 276 танкерів зі 160 на кінець 2024 року.

Посилаючись на KSE, Власюк навів дані: обсяг експортованої росіянами нафти за минулий рік і 2023-й майже ідентичний, проте виторг у 2024 році збільшився порівняно з показником 2023 року - $192,1 млрд проти $188,3 млрд відповідно. Водночас нафтові доходи бюджету країни-агресорки зросли на 23% - до RUB10,1 трлн, тоді як у 2023-му вони становили RUB8,2 трлн.

"З одного боку, погано, що загальний рівень надходжень від експорту нафти в бюджет РФ залишився майже на тій самій позначці, однак з точки зору створення проблем для їхньої економіки це спрацювало чудово, оскільки забрало будь-які можливості розвиватися й модернізуватися на перспективу", - зазначив він.

Теги: #нафта #власюк #санкції

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