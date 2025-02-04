Інтерфакс-Україна
Економіка
16:18 04.02.2025

Уряд Швеції покращив умови участі шведських компаній у відбудові України

2 хв читати
Уряд Швеції покращив умови участі шведських компаній у відбудові України

Уряд Швеції змінив умови та розширив рамки спеціальних експортних кредитних гарантій для ведення бізнесу з Україною.

Як повідомили у шведському уряді, мета полягає в тому, щоб дозволити більшій кількості підприємств експортувати в Україну і таким чином сприяти сталій відбудові країни.

"Шведський бізнес хоче і може зробити більше у відбудові України, але йому потрібна підтримка, яка зменшить ризик. Метою зміни умов є полегшення та безпечність для експорту шведських компаній в Україну. Це важливий крок у внеску Швеції до відбудови країни", – пояснив міністр міжнародного розвитку та зовнішньої торгівлі Бенджамін Дуза.

Положення про спеціальні експортні кредитні гарантії для України набуло чинності 1 квітня 2024 року. Це означає, що компанії-експортери можуть подати заявку на спеціальні експортні кредитні гарантії через Шведське експортно-кредитне агентство для ведення бізнесу, який допомагає підтримувати економічний, соціальний розвиток і добробут в Україні. У 2024 році на ці спеціальні експортні кредитні гарантії для України було виділено 333 млн шведських крон, а в 2025 році цю суму було збільшено до 888 млн шведських крон.

Зміни до регламенту ще більше спростять експорт в Україну більшій кількості компаній. Максимальний термін погашення гарантій було скориговано з трьох до чотирьох років, а покриття збільшено з 80%в до максимум 95%. Суму, яку може бути надано підприємствам, що є частиною однієї групи, було збільшено зі 100 млн шведських крон до 300 млн шведських крон.

Теги: #бізнес #швеція #відновлення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:26 07.05.2025
Уряд у 2025р виділив 2,9 млрд грн на програми і проєкти відбудови й розвитку Сумщини - Шмигаль

Уряд у 2025р виділив 2,9 млрд грн на програми і проєкти відбудови й розвитку Сумщини - Шмигаль

13:12 07.05.2025
Київський метрополітен відновлює рух "червоною" лінією

Київський метрополітен відновлює рух "червоною" лінією

09:23 07.05.2025
Енергетики оперативно повернули світло в Запоріжжя після масованої атаки БПЛА та пошкоджень ЛЕП

Енергетики оперативно повернули світло в Запоріжжя після масованої атаки БПЛА та пошкоджень ЛЕП

18:37 02.05.2025
Азербайджан допоміг у відновленні міської поліклініки в Ірпені

Азербайджан допоміг у відновленні міської поліклініки в Ірпені

19:36 01.05.2025
Очікування бізнесу у квітні повернулися в зону негативних значень – НБУ

Очікування бізнесу у квітні повернулися в зону негативних значень – НБУ

13:46 01.05.2025
ЗСУ у квітні завдяки тактиці активної оборони відновили загалом 115 позицій - Сирський

ЗСУ у квітні завдяки тактиці активної оборони відновили загалом 115 позицій - Сирський

18:18 30.04.2025
Делеверидж українських компаній за три останні роки перевищив прямі іноземні інвестиції втричі - експерт

Делеверидж українських компаній за три останні роки перевищив прямі іноземні інвестиції втричі - експерт

18:02 30.04.2025
У с. Ягідне на Чернігівщині вже відновлено 56 будинків, наразі ведеться капітальний ремонт 23 приватних будинків

У с. Ягідне на Чернігівщині вже відновлено 56 будинків, наразі ведеться капітальний ремонт 23 приватних будинків

15:09 30.04.2025
Обсяг використаних коштів для відновлення "Охматдиту" досяг 36,2 млн грн – замміністра охорони здоров’я

Обсяг використаних коштів для відновлення "Охматдиту" досяг 36,2 млн грн – замміністра охорони здоров’я

11:33 30.04.2025
ЄІБ затвердив програму відновлення пошкоджених війною житлових будівель бюджетом EUR230 млн

ЄІБ затвердив програму відновлення пошкоджених війною житлових будівель бюджетом EUR230 млн

ВАЖЛИВЕ

Україна отримала 1 млрд євро від ЄС у межах програми ERA

Україна розраховує на внески США в інвестфонд грошима та за рахунок військової допомоги вже цього року

ЄБРР може частково покрити ризики ПриватБанку, Укргазбанку та Райффайзенбанку за кредитами на EUR1,1 млрд

Міжнародні резерви України у квітні зросли на 10,2% – до $46,7 млрд

"ДТЕК ВДЕ" у 2024р отримав чистий прибуток 1,58 млрд грн

ОСТАННЄ

Інтерпайп зібрав представників 26 компаній-клієнтів на оз.Гарда в Італії для зміцнення стосунків

Українським морським коридором експортовано близько 76 млн тонн зерна

Уряд виплатив українцям кешбек за березень

Правекс Банк виграв справу щодо понад $3 млн у спорі з клієнтом банківського сейфа

МХП експортував першу українську партію зрідженого біометану Bio-LNG до ЄС

Група компаній ОККО спрямує дивіденди "Галнафтогазу" на нові проєкти в енергетиці та агро

Голова наглядової ради УЗ закликав Maersk, CMA CGM, MSC та AmCham припинити блокування індексації тарифів

НБУ дозволив валютні "форварди" та погашення закордонних боргів валютними внесками у капітал

НБУ дозволив фінансувати закордонні представництва до EUR1 млн на рік та оплачувати суди щодо експорту/імпорту

НБУ збільшив ліміти на розрахунки корпоративними картками за кордоном

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА