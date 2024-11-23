Аудит виявив зловживання в бронюванні у 5% підприємств

Аналіз Міністерства оборони України та обласних військових адміністрацій засвідчив, що у 5% підприємств зі статусом критичності в різних частинах країни було виявлено схожі ознаки зловживань, незважаючи на те, що статус критичності вони отримували в різних установах: від обласних адміністрацій до міністерств, повідомила перша віцепрем'єрка - міністерка економіки Юлія Свириденко.

"За результатами аудиту ми оновили підходи до бронювання, щоб виключити проблеми, які виявили. Аудит показав, що були підприємства, які після отримання статусу критичності різко знизили зарплати працівникам, а деякі шукали способи для збільшення заброньованих понад норму", - написала вона у фейсбуці в суботу, коментуючи постанову уряду №1332 від 22 листопада, якою бронювання відновлюється після 1 грудня з оновленими умовами.

Водночас Свириденко наголосила, що головне це те, що бронювання триватиме й надалі.

"Це те, за що я виступала в комунікації з колегами. Бо це єдиний спосіб утримати економіку на плаву і зберегти баланс між потребами армії у фінансуванні та потребами армії в людях", - заявила перша віцепрем'єрка.

За її словами, тільки 12% українських підприємств мають статус критично важливих, але саме вони є основним джерелом надходжень коштів для оборони держави: у 2022-2023 роках вони генерували приблизно 67% доходів усіх підприємств країни, що в перерахунку на одного заброньованого працівника давало близько 1,2 млн грн податків на рік, що приблизно відповідає забезпеченню одного військового на рік.

Свириденко зазначила, що для мінімізації зловживань галузеві та регіональні критерії критичності узгоджуватимуть Міноборони та Мінекономіки, а два з трьох критеріїв отримання статусу критичності стануть обов'язковими. Зокрема, середня зарплата на підприємстві має бути не менше ніж 2,5 мінімальних зарплат (зараз 20 тис. грн, умова не поширюється на державні та комунальні підприємства) і зарплата броньованого працівника має бути не менше ніж 2,5 мінімальних зарплат, крім того, підприємство не повинно мати заборгованості зі сплати всіх податків.

Перша віцепрем'єрка додала, що моніторинг відповідності підприємств встановленим вимогам за середньою зарплатою, рівнем сплати податків і кількістю військовозобов'язаних відбуватиметься щоквартально. "У разі порушень, підприємство повинно пояснити ситуацію, якщо моніторинг дасть негативний результат, критичність може бути анульована", - зазначила вона.

Як повідомлялося, загальна кількість заброньованих в Україні становить близько 850 тис., які працюють у 20 тис. компаній.