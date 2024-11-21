AmСham закликала Кабмін і правоохоронні органи активізувати зусилля для боротьби з тінню - заява

Американська торговельна палата в Україні (AmCham) звернулася до Кабінету Міністрів і правоохоронних органів України з закликом максимально активізувати зусилля для боротьби з тіньовою економікою для забезпечення надходжень до бюджету й чесної конкуренції.

"Досі залишається значний рівень тіньових ринків. Голос бізнесу має бути почутий - усі фізичні та юридичні особи, які працюють в Україні, мають сплачувати свою справедливу частку податків, що діють сьогодні. Ліквідація тіньових ринків не лише забезпечить рівні правила гри, а й підвищить інвестиційну привабливість країни", - йдеться в заяві на сайті асоціації в четвер.

Згідно з публікацією, AmCham тривалий час системно працює над питанням боротьби з тіньовими ринками в різних галузях економіки.

Посилаючись на дослідження рівня тіні за галузями Економічної експертної платформи, AmCham наголошує, що помітні позитивні зміни, зокрема - зниження рівня нелегальних ринків окремих підакцизних товарів.

Як зазначено в самому дослідженні, рівень нелегального виробництва тютюнових виробів у III кв. 2024 року знизився до 18% порівняно з 26% кварталом раніше та 32% у I кв.-2024.

Також протягом цього року знижувався рівень тіні на ринку алкогольної продукції: він становив 40% у I кв., 35% у II кв. до 22% у III кв.-2024.

При цьому на ринку пального рівень тіні продовжив зростати третій квартал поспіль і становив 18% (13% у I кв.-2024р. і 14% у II кв.).

"Бізнес-спільнота вдячна за докладені зусилля та лідерство в цій боротьбі народним депутатам, правоохоронним та фіскальним органам. Завдяки спільним зусиллям за 10 місяців 2024 року, вдалося забезпечити надходження до державного бюджету на суму $1,67 млрд від детінізації", - підсумували в AmCham.