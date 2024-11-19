Економіка

20:36 19.11.2024

ЄК проведе скринінг українського ветеринарного та фітосанітарного законодавства в лютому - Коваль

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ЄК проведе скринінг українського ветеринарного та фітосанітарного законодавства в лютому - Коваль

Європейська Комісія (ЄК) проведе скринінг українського законодавства щодо переговорного розділу з ветеринарної медицини та фітосанітарних вимог у лютому 2025 року, повідомив міністр аграрної політики і продовольства Віталій Коваль за підсумками зустрічі з генеральним директором Генерального директорату з охорони здоров'я та продовольчої безпеки ЄК (DG SANTE) Сандрою Галліною.

"Обговорили майбутній скринінг щодо переговорного розділу з ветеринарної медицини та фітосанітарних вимог і підготовку міністерства до цього важливого процесу. Скринінг відбудеться в лютому 2025 року. Але ми вже активно готуємося. Домовилися також провести імітаційну сесію МОС у грудні цього року для ознайомлення з процедурою", - написав він у телеграм-каналі.

Сторони також обговорили питання євроінтеграції України та виходу українських агровиробників на ринки Європейського Союзу.
Міністр зазначив, що Галліна засвідчила продовження підтримки України від DG SANTE, зокрема, їхні експерти й надалі ділитимуться досвідом з українськими міністерствами задля гармонізації українського законодавства з правом ЄС.


 

Теги: #скринінг #єс #законодавство

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