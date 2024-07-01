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19:02 01.07.2024

Штучний інтелект на регулярній основі використовують 22% опитаних українських медійників

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Штучний інтелект на регулярній основі використовують 22% опитаних українських медійників

22% українських медійників повідомили, що їхня редакція на постійній основі використовує хоча б один інструмент штучного інтелекту (ШІ), 30% опитаних зазначили, що ШІ залучають зрідка. Про це свідчать дані опитування, проведеного Інститутом масової інформації з 11 до 24 червня 2024 року.

"Водночас 20% журналістів повідомили, що не використовують інструменти ШІ у своїй роботі. Крім того, 16% опитаних зазначили, що раніше користувалися інструментами ШІ, але наразі припинили", - ідеться в повідомленні ІМІ за результатами дослідження.

Повідомляється, що опитані медійники, які користуються інструментами ШІ, найчастіше використовують такі функції: 62% найчастіше використовують функціонал для розшифровки інтерв'ю; 31% ШІ допомагає створювати індивідуальний візуальний контент для матеріалів; 21% використовує інструменти машинного аналізу для виправлення помилок у текстах (граматичних, стилістичних або орфографічних); 21% - для написання статей, репортажів, пресрелізів та інших текстових матеріалів; 19% генерують заголовки й ліди до текстів за допомогою інструментів ШІ; 17% використовують інструменти ШІ для оптимізації журналістських текстів для різних аудиторій і платформ; 14% медійників використовують інструменти ШІ для обробки та аналізу великих масивів даних, які використовують у своїй роботі. 12% зазначили, що використовують ШІ для підготовки запитань до інтерв'ю; 7% респондентів залучають роботизовані інструменти для збирання згадок у медіа та моніторингу репутації.

Зазначено, що сума відсотків може перевищувати 100%, оскільки респонденти могли обрати кілька варіантів відповіді.

Дослідження проводили з 11 до 24 червня 2024 року включно методом кількісного анонімного онлайн-опитування за простою випадковою вибіркою серед потенційних респондентів - журналістів і редакторів, що працюють. Загалом отримано 50 відповідей від українських медійників.

Теги: #ші #медіа

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