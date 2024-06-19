20% українських IT-фахівців працюють за кордоном - дослідження

Близько 20% українських IT-фахівців працюють за кордоном, водночас у 2023 році їх кількість зросла до 65 тис. із 50-57 тис. роком раніше, ідеться в дослідженні "AI-екосистема України: таланти, компанії, освіта", яке підготувала некомерційна організація AI House та інвестиційна група Roosh за підтримки Міністерства цифрової інформації.

Згідно з наведеними даними, загальна кількість IT-фахівців в Україні збільшилася до 307 тис. 2023 року з 285 тис. 2022-го.

За даними Євростату, які наведено в дослідженні, Україна посідає друге місце серед країн Центральної та Східної Європи за кількістю ІТ-фахівців, на першому місці Польща з 600,7 тис.

Водночас кількість AI/ML-фахівців за останні 10 років зросла в п'ять разів, але станом на січень 2024 року становить трохи більше ніж 1% - 5,2 тис. осіб.

"Активна міграція фахівців за кордон унаслідок війни веде до дефіциту кваліфікованих кадрів на внутрішньому ринку, стримуючи розвиток галузі", - йдеться в тексті дослідження.

Найпоширенішими професіями серед фахівців є Data Scientists та ML Engineers, які разом становлять 63% від усіх в індустрії AI/ML. Зазначається, що саме в цих напрямах пропонуються найвищі заробітні плати серед IT-спеціальностей у країні. Середня зарплата молодшого спеціаліста в Україні становить $1-1,5 тис., старшого - $4,5 тис.

Протягом останніх 10 років кількість продуктових AI-компаній в Україні зросла в 3,7 раза і на 2023 рік досягла 183, а сервісних AI-компаній - на 46%, до 60. Протягом останніх чотирьох років відкрилося 34 компанії, які спеціалізуються на штучному інтелекті. Зазначається, що 55% офісів українських AI-компаній розташовані в Києві.

При цьому країна посідає останнє місце серед країн Центральної та Східної Європи за кількістю залучених венчурних інвестицій протягом останніх трьох років. Лідерами є Польща, Литва і Чехія, які залучають у 12-16 разів більше фінансування, ніж Україна, йдеться в тексті дослідження. Як ймовірні причини відзначають повномасштабне вторгнення Росії та реєстрацію українських компаній у європейських країнах або США.

У 2023 році обсяг венчурних інвестицій, які вдалося залучити 22 українським компаніям, зменшився на 31%, до $10,8 млн, як порівняти з 2022 роком, що, на думку авторів дослідження, повторює загальний тренд щодо скорочення таких інвестицій у світі. Також в умовах війни ускладнюється процес переговорів між стартапами та потенційними інвесторами для залучення фінансування.