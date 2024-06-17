ЄБРР надасть половину суми, яку виділено на фінансування об'єднаної компанії "Датагруп-Воля - lifecell"

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) надасть $217,5 млн - половину з $435 млн, які виділено спільно з Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC) на фінансування об'єднаної компанії "Датагруп-Воля - lifecell" після завершення угоди з купівлі французькою NJJ українських активів Turkcell.

"Фінансування дасть змогу здійснити капітальні витрати, пов'язані з модернізацією та оновленням мобільних і фіксованих мереж двох компаній, підвищенням стійкості мережі, якості послуг, покриття та енергоефективності", - йдеться в повідомленні на сайті ЄБРР у понеділок.

Зазначено, що цей кредит буде спрямовано на підтримку планів NJJ Holding і Horizon Capital зі створення провідного оператора фіксованого та мобільного зв'язку в Україні шляхом злиття Lifecell Group, оператора мобільного зв'язку, і "Датагруп-Воля".

Одержувачем коштів буде нещодавно зареєстрована компанія в Україні (NewCo), яка опосередковано належатиме NJJ (85%), Horizon Capital (10%) і Михайлу Шелембі (5%), уточнили в ЄБРР.

За даними ЄБРР, очікується, що у новоствореній компанії працюватиме близько 5 тис. співробітників.

"Група не очікує значного скорочення персоналу в процесі злиття, що обумовлено високою конкуренцією за кваліфіковану робочу силу в цьому секторі. Однак можлива певна оптимізація штату, яка відбуватиметься відповідно до національного трудового законодавства і PR2 ЄБРР зі скорочення штатів", - йдеться в повідомленні ЄБРР.

Раніше повідомлялося, що ЄБРР і IFC після завершення угоди з купівлі французькою NJJ українських активів Turkcell виділять $435 млн на фінансування об'єднаної компанії "Датагруп-Воля - lifecell". Відповідну угоду підписано на полях Міжнародної конференції з питань відновлення України (Ukraine Recovery Conference - URC2024) у Берліні.

Як відомо, АМКУ на засіданні 7 березня дозволив DVL Telecom, "дочці" NJJ, набути контроль над компанією Datagroup Holding Limited ("Датагрупп-Воля"). Водночас комітет повідомив про виявлення підстав для заборони на набуття DVL Telecom контролю над підконтрольною Turkcell групою "Лайфселл", а у квітні запитав додаткову інформацію. Turkcell прогнозує, що угоду з NJJ буде закрито до кінця 2024 року.