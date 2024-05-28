OpenAI розпочала навчання нової ШІ-моделі

Американська OpenAI, розробник чат-бота ChatGPT, нещодавно розпочала навчання нової моделі штучного інтелекту (ШІ), йдеться в її повідомленні.

Компанія очікує, що "результуючі системи виведуть нас на новий рівень можливостей" на шляху до універсального ШІ (ШІІ, комп'ютерна програма з інтелектом на рівні людського - ІФ-У).

У квітні Financial Times писала, що OpenAI наближається до випуску нової ШІ-моделі, яка буде здатна міркувати і планувати. Ця здатність - важливий елемент у контексті розробки ШІ, зазначала газета.

Повідомлялося, що модель називатиметься GPT-5.

Водночас компанія заснувала комітет із безпеки, який даватиме рекомендації раді директорів щодо критично важливих рішень стосовно її проєктів і діяльності в цій сфері.

У найближчі 90 днів він оцінюватиме процеси OpenAI і вжиті нею заходи захисту, після чого компанія опублікує інформацію про прийняті до виконання рекомендації.

"Ми пишаємося тим, що розробляємо і випускаємо моделі, які є лідерами в галузі як з погляду умінь, так і з погляду безпеки, але водночас вітаємо активне обговорення в цей важливий момент", - ідеться в її повідомленні.