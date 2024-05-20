"Київстар" з 2025 р. будуватиме лише GPON-мережі, відмовившись від розвитку FTTB

Найбільший оператор мобільного зв'язку "Київстар" планує розвивати мережу фіксованого інтернету виключно за енергоефективною технологією GPON, відмовившись від FTTB з 2025 року, розповів президент "Київстар" Олександр Комаров.

"Зараз ми рухаємося в такому темпі - до "Домашнього інтернету від "Київстар" приєднуємо близько тисячі багатоквартирних будинків на рік. У 2024 році у нас ще присутній мікс технологій - одночасно використовується технологія FTTB і GPON. Наступного 2025 року залишиться лише технологія GPON. Тобто всі нові під'єднані будинки і, частково, модернізація наявної мережі працюватимуть за цією технологією", - сказав він в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Комаров повідомив, що 2023 року "Київстар" побудував GPON-мережу в місті Новий Розділ на Львівщині. У 2024 році продовжиться будівництво ще в семи містах середнього рівня.

Серед пріоритетів компанії - модернізація для впровадження гігабітного інтернету (підключення до мережі зі швидкістю 1 тис. Мбіт/с) і підвищення енергонезалежності мережі шляхом забезпечення джерелами безперебійного живлення (ДБЖ).

"Один із наших пріоритетів - це модернізація з метою впровадження гігабітного інтернету (підключення до мережі зі швидкістю 1000 Мбіт/с - ІФ-У). І зараз уже для 75% нашої мережі така можливість забезпечена. Другий фокус - це підвищення енергонезалежності мережі шляхом забезпечення джерелами безперебійного живлення (ДБЖ). На сьогодні понад 60% із 90 тис. будинкових комутаторів забезпечені ДБЖ і можуть працювати близько чотирьох годин автономно", - сказав Комаров.

"Київстар" управляє найбільшою мережею фіксованого інтернету в Україні. Як повідомлялося, використовувати послугу "Домашній інтернет" протягом чотирьох годин під час планових відключень електроенергії сьогодні можуть понад 700 тис. абонентів. Компанія інвестувала в енергонезалежність фіксованого зв'язку понад 250 млн грн ще до введення графіків погодинних відключень електроенергії.