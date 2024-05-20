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17:56 20.05.2024

"Київстар" розпочав другу фазу робіт із посилення енергонезалежності мережі

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"Київстар" розпочав другу фазу робіт із посилення енергонезалежності мережі

Найбільший оператор мобільного зв'язку "Київстар" розпочав до другої фази посилення енергонезалежності - компанія замовила велику кількість стаціонарних генераторів для безперебійної роботи мережі під час відключень електроенергії, розповів президент "Київстар" Олександр Комаров.

"Ми вже вклали майже 1 млрд грн у забезпечення енергонезалежності мережі, і продовжимо інвестувати далі. Зараз уже плануємо другу фазу і будемо прискорювати її початок", - сказав він в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Як перший крок у процесі реалізації другої фази посилення енергонезалежності "Київстар" замовив велику кількість стаціонарних генераторів, які покриють до 15% потреб ключових сайтів.

"Зараз ми перебуваємо в процесі реалізації другої фази, ми вже зробили перший крок - замовили велику кількість стаціонарних генераторів. Вона покриє до 15% потреби ключових сайтів. Чому не 100%? У нас тисячі ключових сайтів по всій країні, і частина з них розташована на дахах багатоповерхівок, банально, в деяких місцях ми не маємо достатньо землі, щоб поставити стаціонарні генератори. Після того, як ми їх розставимо, буде зрозуміло, як і куди ми рухаємося далі", - повідомив Комаров.

Він також зазначив, що розвиток власної генерації не вирішив би проблеми "Київстар", оскільки 14,5 тис. технологічних об'єктів компанії розосереджені по всій країні.

"Наші майже 14,5 тис. технологічних об'єктів розосереджені по всій країні. Якщо ми говоримо про мережу фіксованого інтернету - це близько 70 тис. комутаторів. Умовно, ми можемо придбати генерувальну компанію, однак для нас це технологічно нічого не змінить", - сказав президент "Київстару".

Теги: #київстар

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