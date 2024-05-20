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13:21 20.05.2024

"Київстар" протестує радіочастоти в спектрі 2100 МГц у шести містах

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"Київстар" протестує радіочастоти в спектрі 2100 МГц у шести містах

Найбільший оператор мобільного зв'язку "Київстар" із 20 липня починає тестувати радіочастоти в спектрі 2100 МГц у шести містах - абонентам буде доступний швидкісний мобільний 4G-інтернет і краща якість з'єднання.

"З 20 липня 2024 року "Київстар" тестуватиме радіочастоти в спектрі 2100 МГц у містах: Біла Церква, Тернопіль, Здолбунів, Ніжин, Черкаси, Коростень", - повідомила пресслужба "Київстару" у понеділок.

Зазначається, що в рамках тестування абоненти "Київстару" продовжать здійснювати дзвінки, надсилати SMS і користуватися іншими мобільними сервісами без змін, однак замість застарілої технології 3G для користувачів стане доступним швидкісний мобільний 4G-інтернет.

"Завдяки цьому абоненти "Київстару" у шести містах відчують суттєве покращення якості з'єднання, а швидкість мобільного інтернету зросте до 10 разів", - запевнили в пресслужбі "Київстару".

Абонентам, SIM-картки яких не підтримують 4G, пропонують її замінити на USIM без додаткової плати зі збереженням номера телефону.

Раніше повідомлялося, що аукціон на розподіл радіочастот мобільного радіозв'язку 2355-2395 МГц, 1935-1950/2125-2140 МГц і 2575-2610 МГц може відбутися в серпні. Кабінет Міністрів затвердив початковий розмір плати за ліцензії на користування радіочастотним ресурсом (РЧР) мобільного зв'язку в діапазоні 2100, 2300 і 2600 МГц: частоти в трьох діапазонах розділені на п'ять лотів за ціною від 439,9 млн грн до 984 млн грн за один лот.

Теги: #київстар #частоти

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