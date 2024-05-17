"Київстар" отримав відмову судів на 15 клопотань і вісім апеляцій щодо арешту активів

Найбільший український оператор мобільного зв'язку "Київстар" одержав від судів відмову в задоволенні 15 клопотань і вісім апеляційних скарг, поданих через арешт 47,85% акцій компанії та часток у "Київстар.Тех", "Хелсі Україна", "Вимпелком Глобал Сервісиз Україна", "Юкрейн Тауер Компані", розповів президент компанії Олександр Комаров в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Насправді ми доклали багато зусиль для захисту наших прав, і з жовтня минулого року подали вже 20 клопотань до суду, який наклав арешт, вісім апеляційних скарг до вищого суду (від імені всіх юридичних осіб, чиї частки перебувають під арештом, та їх безпосередніх власників), і навіть касаційну скаргу до Верховного Суду України. На жаль, на сьогодні суди відмовили в задоволенні 15 клопотань і всіх восьми апеляційних скарг, а Верховний Суд навіть не взяв нашу касаційну скаргу до розгляду", - сказав Комаров.

Президент "Київстару" зазначив, що рішення судів, ухвалені щодо активів Turkcell, можуть слугувати прецедентом, який свідчить про те, що можливість легітимного вирішення проблеми є.

"Безумовно, я засмучений рішенням українського суду в частині незняття арешту з корпоративних прав із компаній групи VEON, тому що я вважаю, що це прояв вибіркового правосуддя. З іншого боку, на прикладі ситуації з активами Turkcell ми маємо прецедент, який свідчить про те, що все-таки є можливість легітимного вирішення цієї проблеми", - сказав він.

Комаров наголосив, що аргументація апеляційних скарг на одне й те саме рішення суду щодо активів Turkcell і щодо активів VEON в Україні була фактично ідентичною, але, "очевидно, щось вплинуло на позицію суду, і в результаті ми маємо кардинально протилежні рішення суду щодо арешту активів Turkcell і VEON".

За словами президента "Київстару", дотепер через арешт активів подані, але ще не розглянуті судом, п'ять клопотань. Окрім того, компанія планує найближчим часом знову подавати касаційну скаргу до Верховного Суду, в якій, зокрема, посилатиметься на неоднозначне застосування апеляційним судом закону під час розгляду справи про арешт активів Turkcell і VEON в Україні. Також подано касаційну скаргу від імені VEON, єдиного акціонера "Київстару", з метою зняття арешту з акцій телеком-оператора.

"Ми від самого початку ухвалили рішення боротися до кінця і використовувати для цього всі доступні законні механізми, тому подавали клопотання і скарги до всіх судових інстанцій", - наголосив Комаров.

Він уточнив, що арешт на активи VEON і "Київстару" накладено як запобіжний захід у межах кримінального розслідування проти одного з міноритарних акціонерів LetterOne, що, у свою чергу, є одним із міноритарних акціонерів VEON.

Раніше повідомлялося, що Шевченківський райсуд Києва зменшив пакет заарештованих акцій ПрАТ "Київстар" з 99,994654% до 47,85%, а заарештовану частку ТОВ "Лайфселл" - зі 100% до 19,8% у межах забезпечувальних заходів у відкритій наприкінці вересня справі проти співвласника "Альфа-Груп" Михайла Фрідмана. Такі зміни у винесеній раніше постанові від 4 жовтня він зробив на підставі клопотання прокурора Офісу генерального прокурора у зв'язку з опискою. Щодо решти заарештованих активів суд підтвердив правильність їх первісного опису. Під арештом також залишаються 100% статутного капіталу (СК) ТОВ "Київстар.Тех", 69,99% СК ТОВ "Хелсі Україна", 100% СК ТОВ "Вимпелком Глобал Сервісиз Україна" і 100% СК ТОВ "Юкрейн Тауер Компані".

Крім того, повідомлялося, що Київський апеляційний суд задовольнив позов Lifecell, знявши арешт із 19,8% корпоративних прав компанії, 100% ТОВ "Пейселл" (ТМ PayCell), 100% компанії "Укртауер". Рішення відкриває шлях для отримання дозволу Антимонопольного комітету України (АМКУ) та угоди з французькою інвесткомпанією NJJ у максимально короткий термін, заявив після суду CEO "Датагруп-Воля" Михайло Шелемба.