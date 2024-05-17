Міноборони України запускає мобільний застосунок "Резерв+" для військовозобов'язаних, призовників і резервістів

Міністерство оборони України повідомило, що запускає мобільний застосунок "Резерв+" для військовозобов'язаних, призовників і резервістів, який буде доступний для скачування на смартфонах через App Store і Google Play Market з 18 травня.

У відомстві нагадали, що 18 травня набуває чинності оновлений закон про мобілізацію. Так, від завтра всі чоловіки віком 18-60 років протягом 60 днів - до 16 липня включно - мають оновити свої облікові дані.

"При оновленні даних направлення на ВЛК не видаватиметься. Таке направлення може бути виписане в разі потреби згодом. Оновити дані можна в будь-який із таких зручних для вас способів. Онлайн - через застосунок "Резерв+". Він буде доступний для скачування на смартфонах через App Store і Google Play Market з 18 травня", - йдеться в повідомленні на сайті Міноборони.

Зазначається, що "Резерв+" надає можливість оперативного оновлення даних і доступу до інформації в реєстрі "Оберіг".

"Після оновлення даних у застосунку ви зможете побачити інформацію з реєстру "Оберіг" щодо себе", - зазначено в повідомленні.

Також оновити дані можна офлайн у Територіальних центрах комплектування або Центрах надання адміністративних послуг, що діють по всій країні.

"Якщо ви оновлюватимете дані через ТЦК, окрім самої виписки з реєстру, ви отримаєте відповідну відмітку у військовому квитку", - зазначили у відомстві.

З 18 червня в застосунку "Резерв+" також з'явиться QR-код, відсканувавши який, відповідні представники влади зможуть миттєво отримати інформацію про ваш статус як військовозобов'язаного, призовника або резервіста.