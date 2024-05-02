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11:31 02.05.2024

Київщина і Vodafone підписали меморандум про співпрацю

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Київщина і Vodafone підписали меморандум про співпрацю

Київська область та оператор мобільного зв'язку "Vodafone Україна" підписали меморандум про співпрацю, пріоритетом якого є розвиток інфраструктури Smart city, повідомляє обласна військова адміністрація.

"Меморандум відкриває нові можливості. Одним з ключових його аспектів є наголос на важливості наявного та стабільного покриття території зв'язком. Серед пріоритетів – безпека та стале функціонування систем життєзабезпечення населення", - наводить слова заступника голови КОДА з питань цифровізації Андрія Братуся пресслужба.

Меморандум передбачає співпрацю між регіоном та оператором в обміні інформацією про нові проєкти та програми у сфері інноваційної та інвестиційної діяльності; впровадженні послуги Narrow Band IOT та розбудові цифрової інформаційної інфраструктури населених пунктів області; екологічного моніторингу.

У меморандумі також передбачено перспективу впровадження IoT-рішень для організації, планування та діяльності підприємств, установ та організацій; організацію та проведення заходів з популяризації інноваційної діяльності.

Теги: #меморандум #vodafone #кода

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