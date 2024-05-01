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13:05 01.05.2024

monobank повідомляє про збій у застосунку

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monobank повідомляє про збій у застосунку

Співвласник monobank Олег Гороховський заявив про технічний збій у роботі мобільного застосунку віртуального банку.

"Збій у застосунку. Виправляємо", - написав він у телеграм-каналі в середу.

Згідно з даними НБУ, станом на 1 березня 2024 року monobank мав 8,11 млн активних карток (протягом лютого з ними було здійснено хоча б одну операцію) за загального обсягу випущених карток, термін дії яких не закінчився, 18,80 млн.

Лідером ринку залишається державний ПриватБанк - відповідно 27,99 млн і 50,63 млн, а замикає трійку також державний Ощадбанк - 7,52 млн і 16,62 млн.

Теги: #monobank #збій

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