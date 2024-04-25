Власник прав на пісні Concord покращив пропозицію про купівлю конкурента Hipgnosis до $1,51 млрд

Британська компанія Hipgnosis Songs Fund, яка володіє правами на твори таких відомих музикантів, як Леонард Коен, Шакіра та Red Hot Chili Peppers, отримала офіційну пропозицію щодо купівлі з боку американського конкурента Concord Chorus, яка оцінює компанію у $1,51 млрд.

Таким чином, Concord покращив свою початкову пропозицію, що передбачала оцінку вартості $1,4 млрд, у спробі перебити ціну, запропоновану фондом Blackstone.

Concord тепер готова заплатити $1,25 за акцію Hipgnosis, Blackstone – $1,24. При цьому пропозиція Blackstone неофіційна, і поки що рада директорів британської компанії рекомендує акціонерам угоду з Concord.

Blackstone опублікувала пресреліз, закликавши інвесторів поки що не робити жодних дій. Інвестфірма написала, що "оцінює варіанти" і "подальше повідомлення настане пізніше".

Hipgnosis була заснована музичним продюсером Мерком Меркуріадісом у 2018 році. Її бізнес-модель заснована на купівлі прав на пісні та отримання доходу від їхнього стримінгу та ротації в радіоефірі.