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19:23 22.04.2024

Суд скасував арешт 100% СК "Укртауеру", що належить Turkcell

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Суд скасував арешт 100% СК "Укртауеру", що належить Turkcell

Апеляційний суд Києва 18 квітня скасував арешт, накладений на 100% статутного капіталу компанії "Укртауер", що належить Turkcell, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в пресслужбі "Датагруп-Воля".

"За апеляціями, поданими Turkcell щодо арешту активів, відбулися два судові засідання. На першому, 16 квітня, апеляційний суд скасував арешт 19,8% корпоративних прав lifecell і 100% "Пейселл". Рішенням другого засідання 18 квітня було скасовано арешт 100% прав оператора веж UkrTower. Постанову другого засідання апеляційного суду ще не опубліковано", - уточнили в пресслужбі в понеділок увечері.

Раніше повідомлялося, що, згідно з опублікованим на Opendatabot рішенням Київського апеляційного суду, за підсумками засідання 16 квітня суд залишив у силі арешт, накладений на 100% статутного капіталу компанії "Укртауер", що належить Turkcell, а також арешт, накладений на 100% Ukraine Tower Holdings B.V. з орбіти "Київстару".

Теги: #суд #акції #укртауер

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