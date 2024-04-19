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12:44 19.04.2024

"Київстар" призначив директоркою із корпоративних зв'язків Оленицьку

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"Київстар" призначив директоркою із корпоративних зв'язків Оленицьку

Найбільший український оператор мобільного зв'язку "Київстар" призначив директоркою із корпоративних зв'язків Олесю Оленицьку, повідомила пресслужба оператора в п'ятницю.

До сфери її діяльності входитиме весь спектр внутрішніх і зовнішніх корпоративних комунікацій, зв'язки з медіа, а також напрям корпоративної соціальної відповідальності, ідеться в повідомленні.

Оленицька має досвід роботи в ритейлі, тютюновій галузі, державному секторі та журналістиці. Кар'єру починала в медіа, працювала у пресслужбі Адміністрації президента України та прессекретаркою депутатської групи у Верховній Раді. Має ранг державного службовця, зазначено в повідомленні.

Близько 10 років Оленицька працювала в компанії Philip Morris Україна, де пройшла шлях від фахівця до керівника відділу комунікацій та благодійної діяльності. У 2014 році Олеся Оленицька очолила напрямок корпоративних комунікацій та соціальної відповідальності німецького ритейлера METRO Україна, стала директором Government Relations and Public Affairs.

Згідно з даними профілю LinkedIn, Оленицька працювала в METRO Україна 10 років і 3 місяці, а останні пів року була директором GR і Public Affairs мережі мультимаркетів "Аврора".

Вона закінчила Національний університет ім.Тараса Шевченка, де отримала диплом магістра журналістики з відзнакою. Навчалася в аспірантурі та викладала журналістську майстерність. Також закінчила юридичний факультет Національної академії управління України та Школу публічної політики Лі Куан Ю Національного університету Сінгапуру.

"Швидкість, стійкість, енергонезалежність телеком-мереж разом із захистом даних є основними викликами галузі під час війни. Водночас, комунікації в період перманентної кризи набувають надважливого значення. І це не лише про інформування та технології. Це про людей. Адже саме люди є основою кожного бізнесу", - наводяться в повідомленні слова Оленицької.

Директорка із корпоративних зв'язків "Київстар" повідомила, що серед основних завдань команди під її керівництвом не лише забезпечувати ефективне управління репутацією, а й об'єднувати людей довкола спільних цінностей, надихати на нові звершення, надавати емоційну підтримку, залучати до спільноти у проєктах допомоги суспільству та Україні.

"Київстар" є не лише успішним і відповідальним бізнесом, а й частиною критичної інфраструктури, що забезпечує життєво необхідним зв'язком мільйони українців на фронті й у тилу, реалізує масштабні проєкти на підтримку ЗСУ, є великим платником податків і значним інвестором в економіку України, наголосила Оленицька.

Раніше повідомлялося, що з "Київстар" звільнилася директор з корпоративних зв'язків Ганна Захараш. Вона працювала на посаді 7,5 років.

Теги: #київстар #оленицька_олеся

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