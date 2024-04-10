"Київстар" надаватиме в Україні доступ до супутникового інтернету OneWeb

Найбільший український оператор мобільного зв'язку "Київстар" буде офіційним представником британської OneWeb в Україні, завдяки чому зможе надавати послуги високошвидкісного широкосмугового супутникового доступу до інтернету - альтернативу Starlink, розповів B2B-директор "Київстар" Костянтин Вечір на BUSINESS WISDOM SUMMIT у Києві в середу.

"Зараз ми тестуємо з деякими силами оборони технології OneWeb. Ми будемо офіційним представником компанії в Україні. Також зможемо пропонувати ці послуги бізнесу", - сказав Костянтин Вечір.

Він зазначив, що OneWeb має власну супутникову мережу і може забезпечити високошвидкісний супутниковий інтернет, зокрема в нестандартних умовах.

"Ми розуміємо і маємо запити... від спеціальної сфери Збройних Сил України до того, що Starlink не виконує, не завжди виконує тих завдань, на яке покладає на неї бізнес або оборона. Це - надання зв'язку в критичних умовах", - сказав B2B-директор "Київстар".

Раніше гендиректор "Укрпошти" повідомив, що під час масованих обстрілів і перебоїв із енергопостачанням в Харкові, які виникли внаслідок руйнувань об'єктів критичної інфраструктури, в "Укрпошти" виникли проблеми з роботою Starlink. За його словами, з'ясувалося, що Starlink не працюють у зоні активності засобів радіоелектронної боротьби.

У березні агентство Reuters повідомило, що материнська компанія "Київстар" - телекомунікаційний холдинг Veon уклав угоду із британською компанією OneWeb щодо інтеграції супутникових послуг компанії з її наземною мережею.

Повідомлялося, що OneWeb має близько 550 низькоорбітальних супутників і планує запустити десятки інших за допомогою SpaceX.