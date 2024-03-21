"Київстар" у 2023 р. збільшив виручку на 8%, наростивши капітальні інвестиції на 6,8%

Найбільший український оператор мобільного зв'язку "Київстар" у 2023 році наростив виручку на 8% - до 33,58 млрд грн, повідомила пресслужба компанії в четвер.

Зазначається, що в четвертому кварталі у зв'язку зі скасуванням плати за тариф користувачам після безпрецедентної кібератаки в грудні 2023 року виручка компанії знизилася на 3,3% порівняно з аналогічним показником 2022 року - до 7,9 млрд грн.

Показник EBITDA "Київстар" у 2023 році зріс на 8,1% - 19,77 млрд грн, а в четвертому кварталі знизився на 5,7% порівняно з аналогічним періодом 2022 року - до 4,2 млрд грн. EBITDA margin компанії у 2023 році збереглася на незмінному рівні - 58,9%, водночас у четвертому кварталі вона знизилася на 1,4 п.п. - до 53,4%.

Капітальні інвестиції "Київстару" досягли найвищого показника за останні три роки 6,34 млрд грн - це на 6,8% більше, порівняно з 2022 роком. У четвертому кварталі капітальні інвестиції також зросли на 4,9% - до 2,57 млрд грн.

Загальний операційний дохід від надання послуг мобільного зв'язку у 2023 році зріс на 8,2% - до 31,39 млрд грн, скоротившись у четвертому кварталі на 3,9% - до 7,36 млрд грн. Дохід від послуг передачі даних зріс на 10% - до 18,52 млрд грн за минулий рік і на 3,8% - до 4,56 млрд грн у четвертому кварталі.

"Розвиток нових мобільних технологій і збільшення покриття 4G-мережі вплинули на споживання послуг мобільного інтернету. Так, у четвертому кварталі 2023 року абоненти "Київстару" використовували мобільного інтернету на 9,6% більше, ніж у четвертий квартал 2022 року. Кількість абонентів, які користуються швидкісним мобільним інтернетом, збільшилася на 8,8% порівняно з четвертим кварталом 2022 року - до 14,3 млн користувачів", - повідомила пресслужба "Київстару", уточнивши, що послуги в мережі 4G отримують близько 60% абонентів компанії.

"Київстар" не повідомив про те, як змінилася кількість його абонентів, а також показники APRU і MOU у 2023 році. Повідомляється, що станом на грудень 2023 року обслуговував близько 24 млн абонентів мобільного зв'язку.

"Загальна кількість абонентів мобільного зв'язку "Київстару" в четвертому кварталі 2023 року знизилася на 3,4% порівняно з аналогічним періодом 2022 року - до 23,9 млн унаслідок впливу чинників війни, як-от міграція населення за межі країни та тимчасова окупація низки населених пунктів", - пояснили у пресслужбі.

Кількість абонентів мобільного інтернету в четвертому кварталі минулого року зросла на 0,9%, порівняно з аналогічним періодом попереднього року, - до 17,7 млн осіб, зокрема абонентів 4G - на 8,8%, до 14,3 млн. Показник APRU в четвертому кварталі 2023 року скоротився на 1,4% - до 102 грн, показник MOU - на 4,5%, до 537 хв, кількість Гбайт, які використовує один абонент, зросла на 9,6% - до 9,9.

Операційний дохід "Київстару" від надання послуг фіксованого зв'язку 2023 року зріс на 2,3% - до 1,92 млрд грн, зокрема в четвертому кварталі-2023 - на 1,3%, до 476 млн грн. Водночас операційний дохід від надання послуг швидкісного домашнього інтернету на основі технології фіксованого широкосмугового доступу 2023 року зріс незначно - до 1,311 млрд грн проти 1,127 млрд грн роком раніше, а в четвертому кварталі - до 332 млн грн проти 290 млн грн за аналогічний період позаминулого року.

Кількість абонентів швидкісного домашнього інтернету "Київстар" у четвертому кварталі 2023 року скоротилася на 0,4% - до 1,1 млн осіб. Водночас показник ARPU абонентів зріс на 14,2% - до 98 грн. Показники кількості абонентів домашнього інтернету і APRU за весь 2023 рік не наводяться.

"Київстар" у 2023 році сплатив податків і зборів на загальну суму 10,8 млрд грн.

Майже 100% телеком-мережі компанії на підконтрольній території працює у звичайному режимі. У 2023 році команда "Київстару" відновила зв'язок у 190 населених пунктах, де мешкає понад 112 тисяч осіб і побудувала 1000 нових базових станцій для мережі 4G. Ще 4 тис. базових станцій було модернізовано з метою збільшення швидкості мобільного інтернету.