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13:52 12.03.2024

ChatGPT використовує в 17 тисяч разів більше електроенергії, ніж середньостатистичне домогосподарство в США щодня

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ChatGPT використовує в 17 тисяч разів більше електроенергії, ніж середньостатистичне домогосподарство в США щодня

Чат-бот ChatGPT від OpenAI, ймовірно, використовує понад півмільйона кіловат-годин електроенергії, щоб відповісти на близько 200 мільйонів запитів на день, повідомляє Business Insider з посиланням на The New Yorker.

Видання повідомляє, що середньостатистичне американське домогосподарство використовує близько 29 кіловат-годин щодня. Якщо поділити кількість електроенергії, яку використовує ChatGPT за день, на кількість, яку використовує середнє домогосподарство, то вийде, що ChatGPT використовує більш ніж у 17 тисяч разів більше електроенергії, ніж середнє домогосподарство.

Це дуже багато. А якщо генеративний ШІ буде впроваджуватися далі, він може споживати значно більше.

Наприклад, якби Google інтегрував технологію генеративного штучного інтелекту в кожен пошук, він би витрачав близько 29 мільярдів кіловат-годин на рік, згідно з підрахунками Алекса де Вріса, науковця з даних Національного банку Нідерландів, у статті для журналу про сталу енергетику Joule. Це більше електроенергії, ніж споживають за рік такі країни, як Кенія, Гватемала та Хорватія, повідомляє The New Yorker.

"ШІ просто дуже енергоємний, - сказав де Вріс в інтерв'ю Business Insider. "Кожен з цих серверів штучного інтелекту вже може споживати стільки ж енергії, скільки більше десятка британських домогосподарств разом узятих. Тож цифри додаються дуже швидко". 

Втім, оцінити, скільки електроенергії споживає індустрія штучного інтелекту, що стрімко розвивається, досить складно. Існує значна варіативність у тому, як працюють великі моделі штучного інтелекту, а великі технологічні компанії, які стимулюють бум, не дуже охоче розповідають про своє енергоспоживання, повідомляє The Verge.

Однак у своїй статті де Вріс наводить приблизні підрахунки на основі даних компанії Nvidia, яку дехто охрестив "Cisco" бумом штучного інтелекту. Згідно з даними New Street Research, які наводить CNBC, чипмейкер займає близько 95% ринку графічних процесорів.

Де Вріс підрахував у статті, що до 2027 року весь сектор ШІ буде споживати від 85 до 134 терават-годин (у мільярд разів більше кіловат-години) щорічно.

"Ви говорите про те, що до 2027 року споживання електроенергії штучним інтелектом може становити піввідсотка від світового споживання електроенергії, - сказав де Вріс в інтерв'ю The Verge. "Я думаю, що це досить значна цифра".

Деякі з найбільших світових компаній, що споживають найбільше електроенергії, бліднуть у порівнянні з ним. Samsung використовує близько 23 терават-годин, тоді як такі технологічні гіганти, як Google, - трохи більше 12 терават-годин, а Microsoft - трохи більше 10 терават-годин для роботи центрів обробки даних, мереж і користувацьких пристроїв, згідно з розрахунками BI, зробленими на основі звіту Consumer Energy Solutions.

 

Теги: #ші #chatgpt

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