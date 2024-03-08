НБУ оштрафував "Укрпошту" на 17,4 млн грн

Кристалбанк і Акордбанк дістали штрафи в розмірі 400 тис. грн кожний за неподання достовірної інформації в повному обсязі регулятору щодо дотримання закону про протидію відмиванню коштів, одержаних злочинним шляхом, та за порушення валютного законодавства відповідно, повідомляють на сайті Нацбанку.

Крім того, регулятор оштрафував державну "Укрпошту" на 17,39 млн грн за порушення проведення належного первинного фінансового моніторингу.

НБУ зазначив, що поштовий оператор також отримав письмове застереження за порушення в щодо валютного нагляду, а саме, невизначення у внутрішніх документах порядку здійснення валютних операцій із урахуванням ризик-орієнтованого підходу.

Аналогічне застереження регулятор надіслав і Комінбанку - за несвоєчасне та не в повному обсязі подання інформації, що стосується виконання банком вимог законодавства у сфері протидії відмиванню грошей, одержаних нелегальним шляхом.