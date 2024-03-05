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20:16 05.03.2024

У компанії Mета пояснили причину збою у Фейсбуці та Інстаграмі технічними проблемами

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У компанії Mета пояснили причину збою у Фейсбуці та Інстаграмі технічними проблемами

У компанії Meтa назвали причину збою у Фейцсбуці та Інстаграмі - вона пов'язана з технічною проблемою.

"Раніше сьогодні через технічну проблему у людей виникли труднощі з доступом до деяких наших послуг", - написав прессекретар компанії Енді Стоун в соціальній мережі Х.

За його словами, компанія вирішила цю проблему якнайшвидше для всіх, кого вона торкнулася. "Приносимо вибачення за завдані незручності", - додав Стоун.

 

 

 

Теги: #мета #соцмережі #збій

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