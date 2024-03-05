Влада США перешкоджає експорту до Китаю ШІ-чипа AMD - ЗМІ

Американська влада не дозволяє Advanced Micro Devices експортувати до Китаю без спеціальної ліцензії процесор, розроблений спеціально для цього ринку й призначений для застосування у сфері штучного інтелекту (ШІ), передає Bloomberg з посиланням на інформовані джерела.

На думку чиновників, для експорту чипів такої потужності потрібна ліцензія від міністерства торгівлі США.

Водночас чип поступається в продуктивності тій продукції, яку компанія реалізує за межами КНР. Завдяки цьому вона й розраховувала отримати дозвіл на вивезення.

Незрозуміло, чи вживатиме AMD заходів, щоб отримати ліцензію, пише агентство.

Сполучені Штати обмежують постачання високопродуктивних процесорів до Китаю, побоюючись їх використання у військових цілях. На початку грудня 2023 року міністр торгівлі США Джина Раймондо, пославшись на інтереси національної безпеки, застерегла американські компанії від продажу ШІ-чипів до цієї азійської країни.

"Ми маємо намір не допускати постачання до Китаю технологій, які можуть робити багато різних речей, тож якщо ви переробляєте чипи так, щоб вони працювали зі ШІ... я наступного ж дня запроваджу заходи контролю", - сказала вона на полях оборонного форуму в Каліфорнії. "Ми не можемо дозволити Китаю отримати ці чипи. Крапка", - наводив її слова новинний ресурс Asia Financial.