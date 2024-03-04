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18:45 04.03.2024

ШІ-стартап Anthropic випустив чат-бот, який у 50 разів перевершує ChatGPT в анотуванні тексту

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ШІ-стартап Anthropic випустив чат-бот, який у 50 разів перевершує ChatGPT в анотуванні тексту

Американський стартап Anthropic зі сфери штучного інтелекту (ШІ) випустив чат-бот Claude 3, який у 50 разів перевершує ChatGPT у здатності анотувати текст, пише CNBC.

За даними компанії, Claude 3 може анотувати тексти обсягом до 150 тис. слів проти приблизно 3 тис. слів у ChatGPT. Попередня версія - Claude 2 - могла анотувати до 75 тис. слів.

Користувачі Claude 3 також можуть завантажувати для аналізу та отримання відповідей на запитання фотографії, графіки, документи та інші дані, однак сам чат-бот не створює зображень.

Нова технологія працює на основі моделей Opus, Sonnet і Haiku. Opus - найпотужніша з них, тоді як Sonnet і Haiku компактніші та дешевші.

Sonnet і Opus доступні з понеділка в 159 країнах світу, випуск Haiku очікується найближчим часом.

При цьому Opus за результатами низки бенчмарк-тестів перевершила моделі GPT-4, що лежить в основі ChatGPT, і Gemini Ultra, розроблену Google.

За минулий рік Anthropic провела п'ять інвестраундів на загальну суму майже $7,3 млрд. Серед її інвесторів - Google, Salesforce і Amazon.

Теги: #ші #chatgpt #anthropic

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