У monobank повідомили про технічний збій
Віртуальний monobank заявив про технічний збій, повідомив співзасновник mono Олег Гороховський.
"У нас технічний збій. Лагодимо. Вибачте", - написав він у телеграм-каналі в неділю.
Віртуальний monobank заявив про технічний збій, повідомив співзасновник mono Олег Гороховський.
"У нас технічний збій. Лагодимо. Вибачте", - написав він у телеграм-каналі в неділю.
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