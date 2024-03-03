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11:29 03.03.2024

У monobank повідомили про технічний збій

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У monobank повідомили про технічний збій

Віртуальний monobank заявив про технічний збій, повідомив співзасновник mono Олег Гороховський.

"У нас технічний збій. Лагодимо. Вибачте", - написав він у телеграм-каналі в неділю.

 

Теги: #monobank #збій

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