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13:59 01.03.2024

MEGOGO вийшов на ринок Румунії

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MEGOGO вийшов на ринок Румунії

Український медіасервіс MEGOGO повідомив про вихід на ринок Румунії. Країна стала 15-м за рахунком ринком, на якому українська компанія надаватиме послуги, повідомила пресслужба MEGOGO.

"У Румунії насамперед сервіс сфокусується на онлайн-телебаченні з інтерактивними функціями, а також пропонуватиме бібліотеку з понад тисячею фільмів і мультфільмів. Вона буде поповнюватися", - зазначено в повідомленні.

Послуги MEGOGO доступні в країні з 1 березня. Наразі для користувачів доступний пакет безкоштовного телебачення, платний пакет каналів Optim TV за ціною 14,99 лей (близько 124 грн), а також пакет із ширшим переліком за ціною понад 100 лей (близько 828 грн). До пакетів включено популярні румунські канали: Kanal D, Romania TV, TraLaLa TV, TVR 1, National TV, TV1000, Viasat History, Epic Drama, Bollywood TV та інші.

"Сьогодні ми робимо перший крок у Румунії, за яким стоять роки унікального досвіду роботи в Україні та світі, міцні стосунки з найбільшими міжнародними студіями Warner Bros., Disney, Paramount та іншими, місяці кропіткої роботи команди", - процитовано у повідомленні слова засновника і СЕО медіасервісу MEGOGO Володимира Боровика.

Він зазначив, що MEGOGO виконали в Румунії велику роботу із дослідження ринку і локалізації продукту. Робота включала адаптацію мови інтерфейсу, домовленості з правовласниками контенту, платіжними системами. Крім того, були враховані переваги локальних користувачів.

"Ми покладалися на досвід роботи на ринку Польщі", - сказав Боровик.

За розвиток бізнесу MEGOGO в Румунії відповідатиме Костянтин Пандела. У компанії повідомили, що він має більш ніж 15-річний досвід менеджера телевізійного бізнесу в румунській телевізійній індустрії. Раніше працював у компаніях Romtelecom, Telekom Romania та Orange Romania, які є провідними гравцями на румунському ринку.

Застосунок MEGOGO доступний у Румунії для завантаження, на Smart ТV, і незабаром - на ігрових консолях, ідеться в повідомленні.

Медіасервіс Megogo був заснований у Києві 2011 року. У медіатеці сервісу - телеканали, фільми, серіали, мультфільми та ігри, освітній і блогерський контент, аудіокниги, подкасти та радіо. В Україні з Megogo доступно 390 каналів із шоу, серіалами та програмами, 15 тис. фільмів, 900 аудіокниг. Контент доступний на популярних платформах iOS, Android, Smart і Android TV, плеєрах і приставках з Apple TV, Amazon Fire TV, XBOX One, Sony PlayStation. До виходу в Румунію медіасервіс був представлений у 14 країнах світу. У лютому 2023 року компанія вийшла на ринок Польщі.

Теги: #румунiя #megogo

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