IT-Армія атакувала Mail.ru: доступ до акаунтів втратила більшість користувачів за межами РФ

IT-Армія атакувала найбільший російський поштовий сервіс Мail.ru, через що доступ до акаунтів втратила більшість користувачів, які перебувають не на території Росії, повідомило Міністерство цифрової трансформації.

"IT-Армія атакувала найбільший інтернет-портал у Росії. Безкоштовний сервіс електронної пошти зупинився завдяки атакам нашого кібервійська", - повідомило Мінцифри.

Доступ до акаунтів втратили користувачі, які перебувають не на території Росії, а також частина внутрішніх користувачів. Надходять масові скарги на збій роботи поштового сервісу, роботи мобільного застосунку Mail.ru, а також збої в особистому кабінеті.

За даними Мінцифри, за останні 24 години 37% звернень від користувачів надійшло зі скаргами на збій у роботі сайту, 25% - на збій у роботі сервісу, 21% - на збій мобільного застосунку, 7% - загальний збій, 6% - на збій особистого кабінету.

Найбільше скарг на роботу Mail.ru 29 лютого надійшло з землі Північна Рейн-Вестфалія (5%), Баден-Вюртемберг (3%), Москва і Московська область (3%), Гесен (3%), Мазовецьке воєводство (3%).