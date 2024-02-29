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12:47 29.02.2024

Застосунок "Повітряна тривога" сповіщатиме про підвищену небезпеку в окремих містах і громадах

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У застосунку "Повітряна тривога", розробленому компаніями Ajax Systems і Stfalcon за підтримки Міністерства цифрової трансформації, з'явилася функція сповіщення про підвищену небезпеку в містах і громадах, повідомила пресслужба Ajax Systems.

"Застосунок "Повітряна тривога" надсилатиме попередження про підвищену небезпеку в окремих містах та громадах. В оновленій версії 6.0 сповіщення про наближення ракети чи безпілотного літального апарата надходитиме додатково під час дії загальної тривоги. Такі оголошення дозволять сповіщати людей про загрозу саме для їхньої локації", - йдеться в повідомленні.

Крім того, в оновленій версії доступне налаштування гучності таких повідомлень, а також додаткові сповіщення, якщо повідомлення "Підвищена небезпека!" більше не надходять.

Оновлення вже доступне для користувачів iOS, Android, ідеться в повідомленні.

Розробники також випустили окремий застосунок-віджет "Мапа тривог", який можна додати на екран телефона для постійного та зручного моніторингу ситуації з безпекою. Віджет можна завантажити за посиланнями для користувачів iOS та Android.

Інформацію про всі види небезпеки передають відповідальні чергові Цивільного захисту у військових обласних адміністраціях України. Координацію тривог забезпечують чергові ДСНС, уточнили у пресслужбі Ajax Systems.

Раніше застосунок "Повітряна тривога" було оновлено до версії, що дає змогу користувачам отримувати сповіщення про різні типи небезпек і стихійних лих.

Застосунок "Повітряна тривога" розробили компанії Ajax Systems і Stfalcon за підтримки Міністерства цифрової трансформації України. За даними компаній, його завантажили вже понад 26 млн разів і активно використовують понад 6 млн користувачів.

Ajax Systems - міжнародна технологічна компанія та найбільший у Європі виробник систем безпеки. Продуктове портфоліо налічує понад 135 бездротових і дротових пристроїв для безпеки та автоматизації. Компанія пропонує рішення для відеоспостереження, розумного будинку, виявлення пожежі та запобігання потопам. Послугами компанії користуються понад 2,5 млн користувачів у 187 країнах світу.

Stfalcon - українська ІТ-компанія, що вже 14 років займається розробкою вебсервісів і мобільних застосунків для бізнесу та стартапів.

Теги: #застосунок #повітряна_тривога

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