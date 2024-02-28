Мінцифри сформує оновлену концепцію електронного суду та введе у "Дію" виконавчі документи

Міністерство цифрової трансформації (Мінцифри), в межах Державної антикорупційної стратегії, зайнялося реалізацією електронного суду, повідомив віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій України - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, команда розробників уже здійснила IT-аудит єдиної інформаційної системи та перевіряє її функціональність, після чого сформує оновлену концепцію електронного суду.

У Мінцифри нагадали, що запуск електронного суду дасть змогу звертатися до суду онлайн, без поштової кореспонденції та зайвих поїздок, отримувати судові рішення в електронній формі, сплачувати штрафи, вносити та повертати судовий збір і застави, ознайомитися з матеріалами електронної судової справи.

Федоров нагадав, що частина судових сервісів уже доступна онлайн: електронний кабінет, судові засідання онлайн, контакт-центр, а в "Дії" - судові повідомлення, рішення та штрафи.

Віцепрем'єр додав, що команда також працює над електронним виконавчим документом у "Дії".

"Наприклад, ви дали гроші в борг за розпискою, вам їх не повернули, ви подали до суду - і суд постановив стягнути гроші з боржника. Тобто суд видає виконавчий документ. Щоб його отримати, треба відстояти чергу, це купа паперів і витраченого часу", - пояснив переваги віцепрем'єр.

Уточнюється, що електронні сервіси та систему розробляє Міністерство цифрової трансформації спільно з Вищою радою правосуддя, комітетом Верховної Ради з правової політики та Державною судовою адміністрацією за підтримки USAID, проєкту ЄС Право-Justice та консалтингової компанії CIVITTA.