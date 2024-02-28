НКЕК видала "Київстар" дозвіл на використання 10 млн номерів мобільного зв'язку мережі призначення "77"

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку (НКЕК), видала найбільшому українському оператору мобільного зв'язку "Київстар" дозвіл на користування кодом мережі призначення 77 (+380 77), ідеться в повідомленні регулятора в середу.

"НКЕК ухвалила рішення видати приватному акціонерному товариству "Київстар" дозвіл на користування кодом мережі призначення "77" для мобільного зв'язку з абонентською ємністю 10 млн негеографічних номерів для надання електронних комунікаційних послуг на території України терміном на 5 років", - ідеться в повідомленні.

Рішення №83 "Про розгляд заяви ПрАТ "Київстар" щодо надання дозволу на використання ресурсу нумерації (кодом мережі призначення для мережі мобільного зв'язку)" було ухвалено 28 лютого.

Додатковий номерний ресурс надасть змогу "Київстар" не допустити виникнення дефіциту вільних номерів у межах наявних кодів мережі для мобільного зв'язку. Крім того, збереже можливість для подальшого сталого розвитку наявних послуг, надасть змогу встановити достатній карантинний період для наявного ресурсу нумерації для зменшення кількості скарг від абонентів, створить ресурс на випадок поломки в мережі одного з операторів зв'язку, ідеться в тексті листа "Київстар" із проханням про виділення коду мережі призначення "77", опублікованому в телеграм-каналі MZU - Мобільний зв'язок України.

"Згідно з отриманими дозволами на використання номерного ресурсу "Київстар" використовує п'ять національних кодів мережі мобільного зв'язку NDC: "67", "68", "96", "97" і "98". Наразі використання кодів NDC дорівнює 79% їхньої загальної ємності", - ідеться в тексті листа.

Станом на 1 лютого 2024 року з кодом мережі "67" використовується мережа, призначена для мобільного зв'язку "Київстар", задіяно 6,9 млн номерів, з кодом мережі "68" - 7,7 млн, із кодом "96" - 8,32 млн, "97" - 8,51 млн, "98" - 8,04 млн. Ємність кожного з кодів становить 10 млн номерів.

"Вільного номерного ресурсу, що залишився, недостатньо для задоволення потреб абонентів "Київстар" у перспективі найближчих двох років", - сказано в тексті листа компанії.

У листі йдеться про те, що "Київстар" постійно проводить ревізію абонентської бази, в результаті якої звільнені абонентами номери використовуються повторно.

"Строк, після завершення якого виготовляються картки для повторного задіяння звільнених номерів, було зменшено з одного року до мінімально допустимого терміну - місяць для передплачених форм обслуговування. Це призводить до численних скарг абонентів, які придбали стартові пакети з номерами, які нещодавно використовували інші користувачі", - зазначено в ньому.

Зазначається, що обмежений номер ресурс стримує розвиток і збільшення кількості користувачів наявних послуг, які користуються попитом: "Додатковий номер", "Сім для планшета", "Сім для іншого телефону", де задіяно додатковий абонентський номер. Крім того, існує великий потенціал у розвитку проєктів галузевих IoT рішень (лічильники для обленерго, зокрема), які вимагають абонентської ємності до 2 млн номерів.

Уперше "Київстар" звернувся до НКЕК із проханням про виділення коду мережі призначення "77" 18 грудня 2023 року. Повторна заявка із оновленими даними за січень була направлена 22 січня.

"Київстар" - найбільший український оператор електронних комунікацій, що обслуговує 24 млн абонентів мобільного та понад мільйон абонентів фіксованого зв'язку. Компанія надає цифрові телекомунікаційні послуги. Компанія надає послуги із використанням широкого спектра мобільних і фіксованих технологій, включно з 4G, Big Data, Cloud solutions, сервіси для кіберзахисту, цифрове ТБ.

Акціонер "Київстар" - міжнародна група VEON, акції якої котируються на фондових біржах NASDAQ (Нью-Йорк) і Euronext (Амстердам).