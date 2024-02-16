OpenAI представила ШІ-систему створення відео з тексту, розробляє інтернет-пошуковик

Американський технологічний стартап OpenAI представив систему створення відео за допомогою штучного інтелекту (ШІ) Sora.

Sora може створювати реалістичні відеоролики на основі текстових запитів, пише The Wall Street Journal.

OpenAI відкриває до неї доступ обмеженому колу дослідників і вчених, які виявлятимуть варіанти зловживання системою і нададуть рекомендації про боротьбу з ним. Широкій публіці програма поки що недоступна.

Компанія заявила, що знає про можливість генерування дезінформації та неприємного контенту за допомогою Sora.

За словами одного з експертів, на яких посилається WSJ, через такі програми ускладнюється ситуація навколо так званих діпфейків - згенерованих за допомогою комп'ютера зображень і відео з нібито справжніми людьми.

Крім того, OpenAI розробляє інструмент для пошуку в інтернеті з використанням пошукової системи Bing, що належить Microsoft Corp., повідомляє ресурс The Information із посиланням на обізнане джерело.