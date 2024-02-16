"Київстар" у 2024 р. інвестує в енергонезалежність фіксованого інтернету 50-70 млн грн

Найбільший український оператор зв'язку "Київстар" у 2024 році продовжить інвестувати в енергонезалежність фіксованого інтернету, а інвестиції до кінця року становитимуть 50-70 млн грн.

Як повідомила пресслужба компанії в п'ятницю, протягом 2023 року "Київстар" інвестував понад 200 млн грн у забезпечення джерелами безперебійного живлення мережі фіксованого інтернету.

Інвестиції дадуть змогу забезпечити доступом до інтернету навіть в умовах вимкнення електроживлення майже 700 тис. абонентів.

Зазначається, що обладнання для безперебійної роботи домашнього інтернету "Київстар" буде встановлено в 44 містах України. Джерела безперебійного живлення (ДБЖ) буде встановлено на 22,3 тис. адрес. До роботи з їх встановлення залучено 180 фахівців.

Завдяки цій модернізації мережа "Домашнього інтернету" зможе працювати за відсутності енергоживлення до п'яти годин, уточнили в компанії.

"Київстар" почав підключати мережу "Домашнього інтернету" до ДБЖ із жовтня 2022 року. Крім того, компанія з кінця 2023 року продовжує розвивати напрям енергоефективного інтернету за технологією GPON.

У 2024 році компанія планує здійснити часткову модернізацію та заміну наявних технологій на GPON у деяких містах, повідомили в компанії.

"В умовах коротко- та середньострокових відключень GPON може довше забезпечувати споживача доступом до інтернету, у тому числі й завдяки тому, що ми вибудовуємо лінії від базових станцій, на яких встановлені пересувні дизель-генератори. І допоки у нас буде людський ресурс і змога подавати паливо та комплектуючі, забезпечуючи роботу генератора на базовій станції, у користувачів, підключених за GPON-технологією, буде зберігатись інтернет-сигнал", - наведено в повідомленні слова керівника департаменту фіксованого зв'язку "Київстар" Сергія Сухорука.

Раніше повідомлялося, що "Київстар" почав підключати до гігабітної оптичної мережі GPON бізнес-клієнтів у Дніпрі.

До кінця березня 2024 року "Київстар" планує підключити до високошвидкісного інтернету за технологією GPON іще сім міст. Компанія надаватиме за цією технологією такі сервіси, як фіксований інтернет, передача даних, телефонія; на швидкості 20 Мбіт/с, 50 Мбіт/с і 100 Мбіт/с. Надалі спектр послуг та умов підключення розширюватиметься, зазначили в компанії.

GPON (Gigabit-capable passive optical network) - гігабітна пасивна оптична мережа, завдяки якій інтернет може працювати навіть за відсутності електропостачання в будівлі. Така мережа менш залежна від впливу зовнішніх факторів, оскільки оптичні волокна можуть передавати дані на великі відстані без значної втрати сигналу і без активного обладнання, уточнили в "Київстар".